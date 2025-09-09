50代には見えない若作りギャルファッションの義母は、嫁にも孫にも名前で呼ばせ、「きれいなお姉さん」と周囲の人に無理やり言わせようとする。SNSに加工動画をアップして全世界に配信したり、アポなしで遊びに来て踊ったり、一緒にいるととにかく落ち着かない。しかも夫は妙に義母に冷たくて…？■義母がギャル… 迷惑なアポなし訪問インターホンも押さずに勝手に上がり込んできたのは、底抜けに明るいギャルの義母。孫と一緒には