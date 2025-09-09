2003（平成15）年9月9日、官房長官や自民党幹事長などを歴任した野中広務氏が、次期衆院選には出馬せず、政界引退を表明した。「最後の情熱と志を、小泉政権を否定する戦いに燃焼し尽くしたい」と述べたが、総裁選では小泉首相が再選された。その後もテレビ出演などで精力的に活動。18年1月に92歳で死去した。