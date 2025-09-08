ＡＢＥＭＡの人気アナウンサー、瀧山あかねが７日、自身のインスタグラムを更新。川サウナを堪能したことを報告した。「川サウナしてきました！整った〜〜」と綴り、川辺で水着の上にピタリとしたウエアを着て、たたずむ姿を公開。コメント欄などでは「素敵です」、「スタイルめっちゃいい」、「どえりゃー」、「脚綺麗すぎます」との声が寄せられていた。瀧山はＡＢＥＭＡの人気番組を担当するアナウンサー。人気格闘技イベ