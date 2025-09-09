8日午後8時すぎ、大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」にバスが接触しました。警察によりますと、バスには会場の関係者らおよそ20人が乗っていて、リングの外側からリングの下を走る道路に入ろうとして柱に接触、窓ガラスが割れました。けがをした人はいませんでした。博覧会協会の関係者によりますと、リングの安全性に問題はないということです。