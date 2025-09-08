１３歳長女と８歳長男の母で、女優、モデルの黒木メイサ（３７）が８日、ＳＮＳを更新。バーバリーのトレンチコートを見事に着こなした姿を披露した。「改めて…だけどバーバリーのトレンチコートが素敵すぎる」と「＃ａｄ」の言葉を添え、デザインの違う、黒とキャメルベージュのコートを颯爽と着こなした映像をアップ。特にベージュのコートは袖をまくり、胸元を広めに開け、ベルトをギュッと締め、美しいシルエットを生かし