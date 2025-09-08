8日午前、北海道・網走の林道で車の中から男女3人の遺体が見つかりました。警察は事件と自殺の両面で捜査しています。8日午前11時ごろ、網走市美岬の林道で、軽乗用車の中から30代とみられる男性と10代後半とみられる女性2人のあわせて3人の遺体が見つかりました。警察によりますと、3人に目立った外傷はなく、車のドアや窓は目張りがされていて、車内に使用済みとみられる練炭があったということです。警察は、3人の身元の特定を