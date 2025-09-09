9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比310円高の4万3970円と急伸。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては326.19円高。出来高は6323枚となっている。 TOPIX先物期近は3159.5ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.30ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43970