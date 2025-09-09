スペインのリゾート、イビサ島でアイスクリームを食べる人たち＝7月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】気温が1度上昇すると、炭酸飲料やジュース、アイスクリームの消費量が増加し、気温12〜30度では1日当たりの砂糖消費量が0.7グラム増えるとの分析結果を英カーディフ大などのチームが8日、英科学誌に発表した。米国家庭の2004〜19年の食品購入データと、気温や風速、降水量、湿度などの気象データを解析した。チームは、