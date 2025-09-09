ホンダは８日、手を使わずに体の重心移動で操作できる電動いす「ＵＮＩ―ＯＮＥ（ユニワン）」を２４日から法人向けに発売すると発表した。二足歩行ロボット「アシモ」で培った制御技術を生かし、歩行に不安を抱える高齢者らの負担軽減を目指す。電動車いすのような操作レバーがなく、いすに取り付けたセンサーが搭乗者の姿勢を検知。前方に重心をかけると発進し、右に傾ければ右に曲がるといった仕組みで動く。最高時速は６