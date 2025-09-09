【ソウル＝依田和彩】韓国の女性４人組グループ「ブラックピンク」のロゼさんと米国人歌手ブルーノ・マーズさんのコラボ曲「ＡＰＴ．」が、優秀な音楽ビデオを表彰する「ＭＴＶビデオ・ミュージック賞」で年間最優秀楽曲賞を受賞した。韓国・聯合ニュースなどによると、韓国人アーティストの楽曲が同賞を受賞するのは初めてとなる。韓国メディアによると、年間最優秀楽曲賞は、最高賞の年間最優秀ビデオ賞に次ぐ主要な賞の一つ