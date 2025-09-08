Ｊ１浦和は８日、元日本代表ＭＦ原口元気（３４）が、ベルギー２部のＫベールスホットＶＡに完全移籍することを発表した。５日に海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表していた。原口は昨年途中にドイツのシュツットガルトから浦和へ復帰し、今季は出場２１試合で無得点だった。５日にクラブを通じて「１年前に浦和レッズへ復帰してから、思い描いていた姿をみなさんに示すことができなかったと