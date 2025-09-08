今夏の移籍市場ではディーン・ハイセン・アルバロ・カレーラス、フランコ・マスタントゥオーノ、トレント・アレクサンダー・アーノルドを獲得したレアル・マドリードだが、既存戦力の動き次第ではMFの獲得も目指していたという。『The Athletic』はターゲットがクリスタル・パレスのMFアダム・ウォートン、AZのMFキーズ・スミットだったと報じており、最終的に実現しなかったが、ダニ・セバージョスのマルセイユ移籍が決まっていれ