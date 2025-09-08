西武・源田壮亮内野手（３２）は８日、出場選手登録日数が通算９年に達し、海外フリーエージェント（ＦＡ）権の資格を取得した。源田は愛知学院大からトヨタ自動車を経て２０１６年ドラフト３位で西武に入団。２２年オフに５年契約を結んでおり、今季が３年目になる。海外ＦＡ権取得について源田は球団を通じ、「これまでたくさんの方に支えていただき、ここまで来ることができました。心から感謝しています。これからもさら