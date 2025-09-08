秋篠宮家の悠仁さまは8日、成年式を終えた報告をするため、皇室の慣例として、伊勢神宮を参拝されました。モーニング姿にシルクハットを手にした悠仁さまは、まず外宮に玉串をささげて拝礼されました。続いて、皇室の祖先とされる天照大神がまつられている内宮を訪れた悠仁さまは、厳粛な表情で正宮へと進み、玉串をささげて深く拝礼されました。その後、悠仁さまは奈良県橿原市に移動し、初代天皇とされる神武天皇陵を参拝したあ