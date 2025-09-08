５日、中国国際スマート産業博覧会で、毛筆で「福」の字を書く寧波均普智能製造のロボット「ジャービス（ＪＡＲＶＩＳ）」。（寧波＝新華社配信）【新華社寧波9月8日】中国浙江省が重点分野の産業チェーンを対象に100回以上のマッチングイベントを通じて1万社以上の企業を結びつける「10チェーン・100会場・1万社」シリーズの人型ロボット特別セッションが5日、寧波市で開かれ、浙江省人型ロボット産業技術連盟の設立が発表さ