ボートレース徳山の「サッポロビールカップ」が９日に開幕する。渡辺翼（３４＝山口）が手にした４９号機の前操者は、妻の矢野真梨菜。「自分でもビックリです」と夫婦でのエンジンリレーに驚きを隠せない。矢野は行き足、伸びはまずまずだった。特訓を終えた渡辺は「重さがあった。行き足がくるように微調整」と妻が仕上げたベースを崩さずに上積みを図る。