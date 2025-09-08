◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本１０―０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラースタジアム那覇）日本は、南アフリカに５回コールド勝ちで開幕４連勝を飾った。これで同組３以内が決定し、スーパーラウンド進出が決まった。大阪桐蔭のプロ注目右腕・中野大虎（３年）が今大会初登板で好投を見せた。初回を３者連続三振。初回終了後に雨のため試合が