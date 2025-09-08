中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月8日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は8日の記者会見で、ルビオ米国務長官が中国共産党に協力する中米諸国の国民へのビザ発給を制限すると発表したとの質問に、米国は根拠なき誹謗中傷、あからさまな脅迫外交を行い、中国・中米関係に干渉し、破壊しているとして、強烈な不満と断固とした反対を表明した。林氏は次のように述べた。米国は中米諸国と中国の正常な