７月の参院選で、新聞を読んだ１８歳の投票率が、１８歳全体の投票率を３０ポイント近く上回ったことが、日本新聞販売協会（日販協）の高校生アンケート調査でわかった。日販協は７月１日から、希望した３１都道府県の２０２高校に新聞を無料で配る「新聞を読んで選挙に行こう」キャンペーンを実施。投開票日翌日の７月２１日から８月８日にかけて、２０２校の３年生を対象にアンケートを行い、選挙権のある１８歳１５６０人か