【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前週末比78.97ドル安の4万5321.89ドルを付けた。前週に発表された8月の米雇用統計の結果が引き続き悪材料となり、米景気の減速に対する懸念から売り注文が優勢だった。