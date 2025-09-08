西武鉄道によりますと、午後6時すぎ、池袋線の石神井公園駅と大泉学園駅との間で、落雷の影響により架線が故障しました。架線故障の影響で、▼池袋線が池袋駅−所沢駅間で、▼豊島線が練馬駅−豊島園駅間で、▼西武有楽町線が練馬駅−小竹向原駅間でいずれも上下線で一時運転を見合わせていましたが、午後11時10分ごろに全線で運転を再開しました。