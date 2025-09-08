習近平国家主席は8日、BRICS（主要新興国首脳）のオンライン会議でアメリカのトランプ政権による関税政策を念頭に、加盟国の連携を呼びかけました。中国の国営新華社通信によりますと、習主席はオンライン会議でアメリカのトランプ政権による各国への関税圧力を念頭に「世界経済に深刻な影響を与えている」などと指摘しました。その上で、習氏は「あらゆるかたちの保護主義に抵抗する」と強調し、BRICSが途上国の代表として結束し