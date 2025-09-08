バレーボール女子日本代表は８日、世界選手権（タイ）を終えて羽田空港に帰国。和田由紀子（２３＝ＮＥＣ川崎）が、コンディション不良を抱える中での激闘を振り返った。激闘の末に２―３で敗れたブラジルとの３位決定戦（７日）から一夜明け、和田は「世界ランクが上のチームと勝負どころで当たった時に、自分たちのバレーをしっかり出せるところは良かった。自分たちに足りないところがあったから負けたと思う」と結果を冷静