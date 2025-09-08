６日に行われた体操の全日本シニア選手権の鉄棒のアップ中に落下し、途中棄権した昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は９日、病院で精密検査を受け「腰椎棘間靱帯損傷」と診断された。所属先の徳洲会がＨＰ上で発表した。全治は１〜２週間の見込み。岡は６日の大会で３種目を終え、４種目目の鉄棒のアップ中にドスンと大きな音とともに落下し、しばらく動けなかくなった。コーチが駆け寄り介抱し、立ち上がったが、そのま