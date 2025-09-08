クオリティファーストが展開する「DERMA LASER」から、注目成分PDRN¹を配合したシートマスクが2種新登場！「スーパーPDRN＋セラミド100マスク」はハリ・ツヤを叶える持続型水光ケア、「スーパーPDRN＋VC100マスク」は集中水光＋毛穴ケア²に特化。3分で集中ケアが叶う独自システムを搭載し、手軽に理想の水光肌を目指せます。アンバサダーには俳優・山中柔太朗さんを起用ϖ