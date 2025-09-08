これは午後9時20分ごろの東京・西東京市、西武新宿線の田無駅前の映像です。バス停に大行列ができているのが確認できます。午後6時すぎに、西武池袋線が架線故障の影響で4時間半にわたりストップ。タクシーを待つ人「しんどい、この季節ですし。もう1時間以上は経ったのではないか」池袋線の駅やバス停、タクシー乗り場が大混雑となったうえ、迂回した人たちで池袋線と平行して走る西武新宿線の駅も混雑したのです。架線故障が起き