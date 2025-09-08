牧之原市で災害対応の陣頭指揮をとっている杉本基久雄市長にお話をうかがいます。 【写真を見る】竜巻被害で陣頭指揮 市長に聞く復旧の進捗=静岡・牧之原市 ＜杉本基久雄 牧之原市長＞ Q1. まずは、今回の竜巻被害、市としては、どう受け止めどう対応しているでしょうか？ 「本当に竜巻は突然起こって、被災の状況を把握するのに非常に時間がかかります。直後から職員を現地に派遣して被災状況を確認しておりますが、3日ほどか