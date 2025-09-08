釧路湿原周辺の大規模太陽光発電所の建設現場＝8月、北海道釧路市釧路市は8日、釧路湿原国立公園の周辺で建設中の大規模太陽光発電所（メガソーラー）を巡り、事業者が森林法上必要な書類を期限内に提出していなかったのに、約4カ月間気付いていなかったと明らかにした。市議の指摘で認識したが、市議には期限内に提出されたかのように説明。一方で事業者に「整合性を付けて」と伝え、期限内の日付が記された書類を受け取ってい