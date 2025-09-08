社会人野球の第９６回都市対抗大会最終日は８日、東京ドームで決勝が行われ、王子（春日井市）が三菱自動車岡崎（岡崎市）を２―１で破り、２１年ぶり２度目の優勝を果たした。最優秀選手に贈られる橋戸賞は、六回から救援して無失点に抑えた王子の九谷が受賞した。王子は八回に敵失や４番吉岡の犠飛で逆転。三菱自動車岡崎は四回に先制したものの、その後は好機を作れなかった。史上初の愛知県勢対決史上初の愛知県勢対決とな