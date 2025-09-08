メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市の公民館の金庫から現金が盗まれる被害が一晩で3件相次ぎました。 岐阜市によりますと被害があったのは、柳津公民館、日置江公民館、併設する日置江連絡所の3カ所です。 7日朝、柳津公民館に出勤した職員が窓ガラスが割られ、事務所が荒らされているのを見つけ、警察に通報しました。 直後に日置江公民館でも同様の被害が確認されました。 それぞれの金庫などがこじ開けられ、現金