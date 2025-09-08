8日夕方、沖縄県那覇市の国際通りに面したホテルで男性が刃物で刺され、死亡する事件がありました。警察は男性の息子を殺人未遂容疑で逮捕して経緯を調べています。警察や消防によりますと、8日午後5時前、那覇市の国際通りに面したホテルの客室内で大分県から来ていた自営業・首藤謙隆さん（46）が、首から血を流し倒れている状態で見つかり、およそ1時間半後に、死亡が確認されました。警察は、首藤さんの首などを刃物で刺したと