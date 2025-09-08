“キングカズ”ことサッカー元日本代表FW三浦知良（58＝JFLアトレチコ鈴鹿）の次男で格闘家の三浦孝太（23）が8日に自身のインスタグラムを更新。父親とのプライベートトークしている様子を投稿した。自身のインスタグラムで「A private talk with my dad（お父さんとプライベートな話）」と父親とのプライベートトークしているモノクロ写真を投稿した。さらに「I’m sure my grandpa in heaven is joining this conversatio