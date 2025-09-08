サッカー元日本代表の三浦知良の次男で格闘家の三浦孝太が８日、自身のインスタグラムを更新。父との２ショットとともに、２４年に亡くなった祖父の納谷宣雄さんも含めた３ショットを投稿し、反響を呼んでいる。「父とプライべートな話。きっと天国にいるおじいちゃんもこの会話に参加してくれてると思う」と英語で綴り、３ショットや祖父のタバコを吸う姿などを投稿した。コメント欄などでは「宣雄さんと知良さんと３人での