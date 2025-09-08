自民党の総裁選に立候補する意向を固めた林官房長官が、8日夜、自身に近い議員らと東京都内で会談した。東京・千代田区のホテルでの会合には、林長官のほか、宮沢税調会長や、平井元デジタル相、石田元総務相らが出席した。林長官は、石破首相の辞任に伴う総裁選に立候補する意向を固めていて、自身に近い議員らと、今後の対応について協議したとみられる。