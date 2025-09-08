Photo: SUMA-KIYO 9月に入り、僕の住んでいる地域も夜間は少し涼しくなってきました。とはいえ、まだまだ厳しい残暑が予想されており、水分補給には十分注意が必要。特に登山などのアウトドアでは、予期せぬ事態に直面することもあるため、安全な水を確実に確保できる備えは欠かせません。安全な水を手軽に確保 Photo: SUMA-KIYO