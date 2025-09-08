メールボックスに「クラウドストレージがいっぱいです」という警告メールが届いたところを想像してみてください。「このままでは大切な写真や書類、個人データが失われるため、クラウドストレージをアップグレードして下さい」といった文言とともに、クラウドストレージの容量を拡張することができるお得なプランが提示されていますが、これはユーザーの信頼感や焦燥感を悪用した詐欺メールであるケースがほとんどです。この種の詐