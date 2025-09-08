８日午後４時５０分頃、那覇市牧志１のホテルで「４０歳代の男性が包丁で刺されたようだ」と１１９番があった。客で大分県別府市の自営業、首藤（しゅとう）謙隆（のりたか）さん（４６）が病院に搬送されたが、死亡が確認された。沖縄県警は、住所不詳、無職首藤凛真（りんま）容疑者（２０）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。発表によると、首藤容疑者は同日午後４時４５分頃、ホテルの一室で父親の謙隆さんの首や顔を刃物で