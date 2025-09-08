6日、取材班が向かったのは長野県内で最大の湖・諏訪湖。そこに広がっていたのは大量の水草です。なぜか湖面いっぱいに生い茂った水草。この藻の大繁殖による影響は、観光やボート競技にまで広がる異常事態が起きていました。諏訪湖で盛んなボート競技に携わる人たちも困惑していました。ボート選手：（オールが）戻らなくて、このままの状態でこういうふうに体が引っかかっちゃう。下諏訪町漕艇協会・久保田和美副会長：“藻のじ