女優の橋本愛（29）が8日に自身のインスタグラムを更新。真夏のプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。この日、「楽しすぎて化粧全落ち」とユーモアたっぷりにつづり、8月に開催された音楽フェス「SUMMER SONIC 2025」に参戦したことを報告。投稿では、黒のキャミソール姿で満面の笑みを浮かべる様子や、ウインクショットなど、自然体の写真を公開した。さらに、ライブに出演したアーティストとして、「@alicia