タレントのマツコ・デラックス（52）とSUPEREIGHTの村上信五（43）が8日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。流行のファッションが繰り返す現象について語った。街の人のファッションをチェックしたところ、見せパンなどが流行っていることが明らかになり、村上は「俺が1周してるもん。10代の時に流行ってた」と驚いた。マツコは、自身は2周目と話し「この感覚ですよ。年を取るって」と語った。