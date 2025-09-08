国際原子力機関（IAEA）の定例理事会に臨むグロッシ事務局長＝8日、ウィーン（共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）の定例理事会が8日、ウィーンで始まった。グロッシ事務局長は冒頭演説で、6月にイスラエルと米国による攻撃を受けたイラン核施設への査察再開に向けたイランとの協議が進展しているとして、「数日以内に結論に至り、（査察が）全面再開できると期待している」と述べた。今月のIAEA報告書によると、イ