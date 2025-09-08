お笑いタレント・有吉弘行（51）が7日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、居酒屋で頼まれたら困るメニューについて語る場面があった。「さんま」の話題になると有吉は「キレイに食べるの難しいよな」といい、居酒屋でのエピソードを語り始める。「1人1匹ならいいんだけど、1匹をみんなで食べるってなると、なんか残がいみたいなさ…あの感じがイヤなんだよな」とポ