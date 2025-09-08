メ～テレ（名古屋テレビ） 豊田自動織機が開発した二輪でバランスを取りながら動くロボットが公開されました。 このロボットを開発したのは豊田自動織機で、愛知県大府市の共和工場で公開されました。 ロボットは「二輪型」のため、コンパクトで、バランスをとりながら工場の狭いスペースでも人と一緒に働くことができます。 また人と接触した際は減速・停止します。 ロボットは製造ラインで1日におよそ1300