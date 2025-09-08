雲南省は中国でキノコの種類が最も多い省で、すでに確認されている野生の食用キノコは900種類以上に達している。これは中国における食用キノコ品種の91％、世界においては45％を占める数字だ。雲南省は緯度が低い高原地域に位置し、昼夜の気温差が大きく、湿度が高いため、キノコ類の生長に適している。またその地形は複雑で、山地の森林率は70％以上に達しており、キノコ類の生長に必要な枯れ枝や落ち葉も豊富となっている。さら