今から住宅ローン2000万円を組むのは無謀でしょうか？皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は51歳の主婦の方。住宅ローンで2000万円を借り入れ、1000万円の自己資金と合わせて、新築住宅の購入を希望。ただし、昨年、住宅ローンの審査に落ち、また年齢を考えれば無謀なのかもと悩んでいるとのこと。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼