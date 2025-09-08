福岡中央署は8日、福岡市中央区平尾3丁目付近の歩道上で同日午後3時10分ごろ、小学生男児が女からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女は30歳くらいで黒髪長髪、サングラス、緑色スカート、黒色バッグ着用。