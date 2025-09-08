竜巻の被害からの復旧に向けて歩み出す静岡県牧之原市の住民たちを、厳しい暑さが苦しめています。 【写真を見る】復旧作業を行う様子 8日も強い日差しの中で復旧作業が続けられました。静岡県内に熱中症警戒アラートが発表されるなか、暑さから被災者を守る取り組みも始まっています。 ＜社会部 寺坂元貴記者＞ 「炎天下への対策として牧之原市が設置したのはバスを使ったクーリングシェルター、『涼み処』