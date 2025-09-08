【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比31銭円安ドル高の1ドル＝147円67〜77銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1724〜34ドル、173円25〜35銭。石破茂首相の退陣表明を受けて、次期政権が財政拡張的な政策を打ち出せば日本の財政が悪化するとの懸念が強まり、円を売ってドルを買う動きが優勢だった。