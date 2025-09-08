記者団の取材に応じる小泉農相＝８日、農林水産省石破茂首相の退陣表明から一夜明け、一気に熱を帯び始めた自民党総裁選。早くも「ポスト石破」の筆頭格として耳目を集める小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は、どう動くのか。県内の自民議員からは「解党的出直し」を体現する世代交代の象徴として待望論が高まる一方、少数与党で厳しい国会運営が待ち構える現状に慎重論も少なくない。初挑戦した昨秋の総裁選から１年。小泉氏