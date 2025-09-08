タレント・辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でインフルエンサー・希空(のあ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。希空希空は、2000年代の平成ギャルマインドを提案していく「9090 girl」(ナインティナインティ ガール)のステージで、平成ギャルに扮してランウェイを闊歩。あの、とうあ、 MINAMIと共に、華やかな4ショットも披露した。TGCは